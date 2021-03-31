تباين أسعار العملات بنهاية تداولات اليوم بالبنوك

شهدت متوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من التباين في نهاية تداولات اليوم عن مستويات أمس، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية داخل البنوك، ليتراجع اليوم كل من اليورو والدولار الأمريكي، ويرتفع الاسترليني، وتستقر العملات العربية من الريال الدرهم مقابل نظيرها في السوق المصرية الجنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فقد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي قرشًا واحدًا عن تعاملات أمس، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، مقابل 15.66 جنيه، و15.76 جنيه للبيع بتعاملات أمس.

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر مصرفين حكومين في السوق المصرية البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 للبيع.

وعلى مستوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي جاءت العملة الأمريكية عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، 15.77 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري شهدت تراجعًا أكثر من 3 قروش عن تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 18.36 جنيه للشراء، 18.48 للبيع، مقابل 18.39 جنيه للشراء، و18.51 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وعن أعلى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، يقدم مصرفا أبوظبي الإسلامي وفيصل الإسلامي السعر عند مستوى 15.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

على الجانب الآخر، ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني عن تعاملات أمس بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، ليصل إلى مستوى 21.54 جنيه للشراء، 21.69 للبيع، مقابل 21.53 جنيه للشراء، و21.68 للبيع.

وفيما يخص أدنى مستوى لشراء العملة الإنجليزية داخل السوق المصرية مقابل نظيرها المصري جاءت عند مستوى 21.44 جنيه داخل بنك الإسكندرية. اسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى مستوى العملات العربية، أظهر موقع البنك المركزي استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعلى نفس مسار الريال السعودي، استقر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند مستويات أمس بحسب متوسط السعر المعلن من البنك المركزي عند 4.26 جنيه للشراء، 4.29 للبيع.

وفيما يخص أدنى مستوى لشراء العملة الإماراتية أمام نظيره المصري، يقدم المصرف المتحد عند مستوى 4.18 جنيه بنهاية تداولات اليوم .