تباين أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 18-7-2021، حالة من التباين مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات، داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، ليستقر كل من الدولار، والدرهم، والريال، والإسترليني، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بالبنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع، كما استقرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم مستويات 21.65 جنيه للشراء، و21.86 للبيع.

وجاء أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

ومن ناحية أخرى، سجلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 للبيع.

أظهرت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وعلى الجانب الآخر بلغت مستويات سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وعرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى مستويات 21.68 جنيه للشراء، و21.89 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، استقرت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

فيما تداول مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك المركزى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، فيما جاء سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 للبيع، وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، مستويات 21.60 جنيه للشراء، و21.74 للبيع، وعرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 للبيع مقابل الجنيه المصري، في حين جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

وداخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وجاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.