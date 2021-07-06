تباين أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات اليوم المعلَنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، وتستعرض “المال” عبر التقرير التالي أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم؛ الدولار الأمريكي، واليور والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات في بنك مصر

أنهت مستويات سعر الدولار الأمريكي تداولات اليوم مقابل الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.48 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 21.61 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، ويعرض البنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما جاء سعر اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.48 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 21.61 و21.58 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. جنيهات-إسترليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما جاء سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه اليوم قرب 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري 21.58 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

وتعرض شركات الصرافة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.156 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه إلى 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ووصلت اسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.50 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وفي نهاية التعاملات جاء سعر الإسترليني مقابل الجنيه، عند 21.63 جنيه للشراء، و21.8 جنيه للبيع، ويأتي الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.156 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.61 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى 21.635 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهر تقرير “المال” وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما جاء اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

رسجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.55 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية عند 18.51 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وجاءت العملة الإنجليزية، 21.6 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية داخل البنك وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، بلغ 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.