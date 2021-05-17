تباين أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

انتابت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من التباين مقابل الجنيه نهاية التعاملات اليوم الإثنين 17-5-2021؛ في البنوك المصرية، ليستقر الدولار، والدرهم الإماراتي، ويتراجع اليورو، والدينار الكويتي ويرتفع الجنيه الإسترليني، وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، الإثنين 17 مايو 2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وجاءت مستويات التداول على شراء العملة بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، فيما تراوحت مستويات البيع بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه.

كما استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الاثنين ليصل إلى 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار الأحد التي استمرت عند نفس المستوى منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ بسبب العطلات الرسمية.

وقرر البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك،

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بحسب متوسط سعر صرف داخل البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 22 جنيه للشراء، 22.14 جنيه للبيع.

وصعد الإسترليني بالسوق الأوروبية في تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، مستفيدًا من استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية، بجانب آمال تعافي الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من توقعات السوق العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، 17-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليغلق عند مستويات قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب أحدث أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، اليوم.

ووصل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لمستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتداول بنك الإسكندرية سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي بنهاية تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع، وجاء السعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، ليبلغ مستوى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى المصرف العربي الدولي.