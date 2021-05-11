تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية، الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، 11-5-2021، بين الصعود والاستقرار، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، لتسجل العملات الأجنبية صعوداً مقابل استقرار أسعار العملات العربية، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، اليوم.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بنهاية التعاملات، والتي جاءت على النحو التالي؛

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، صعوداً بنهاية تعاملات اليوم، ليغلق عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، متوسط سعري، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

فيما أنهت العملة الأمريكية تعاملات اليوم مقابل الجنيه، عند 15.61 و15.71 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ الأهلي المصري ومصر.

فيما يواصل البنك الأهلى اليوناني استحواذه على أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.65 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وكذلك، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ارتفاعاً بنهاية تعاملات اليوم، ليغلق عند متوسط سعري 19.01 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

وعند مستوى سعري 18.98 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أنهى سعر العملة الأوروبية مقابل نظيرتها المحلية، تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك بلوم.

فيما ظلَّ مصرف أبو ظبي الإسلامي محتفظاً بأدنى سعر لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ليتداول عند 18.80 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع. جنيه إسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كذلك، قفز الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، ليتداول قرب مستويات 22.10 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالتعاملات المسائية.

فيما أنهى سعر العملة الإنجليزية مقابل نظيرتها المحلية، تعاملاته بفروع البنك الأهلي اليوناني، عند 22.07 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعند 21.67 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، يتداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك أبو ظبي الإسلامي، ليسجل بذلك أدنى مستوى سعري بالسوق المحلية.

كما احتفظ البنك الأهلى المصري بمستوى سعري للعملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، عند 22.02 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر، حققت أسعار العملات العربية في السوق المصرية، استقراراً بختام تعاملات اليوم.

فعلى صعيد سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، حافظ الريال على مستويات مستقرة داخل البنوك المصرية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري اليوم.

كما يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره داخل سوق الصرافة، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، للتعاملات المسائية، بحسب المعلن من الشركة المصرية للصرافة.

وعند مستوى 4.03 جنيه، يعرض المصرف المتحد أدنى سعر للعملة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستويات الشراء داخل السوق المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهر تقرير المال عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار العملات المعلنة بالبنك المركزي المصري.

فيما جاء أعلى سعر لعملة الإمارات العربية المتحدة مقابل العملة المحلية، عند 4.26 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنوك عودة وQNB الأهلي وHSBC.

وفي المقابل، احتفظ المصرف المتحد بأدنى سعر شراء للدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، ليتداول عند 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بختام التعاملات.