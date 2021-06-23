تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

الاسترليني يربح 16 قرشًا على مستويات الشراء والبيع الرسمية

أنهت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-6-2021، التعاملات مقابل الجنيه المصري، بالتباين بين الصعود والاستقرار، ليميل أغلبها إلى الاستقرار، فيما حقق كل من “اليورو” و”الاسترليني” صعودًا ملحوظًا أمام العملة المحلية بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بخصوص أسعار العملات اليوم في مصر.

فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، وفي شركات الصرافة كذلك، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

جاءت أسعار العملات اليوم، الأربعاء، بنهاية التداولات أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، كالآتي:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وأنهى سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، تعاملاته عند 21.71 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

بينما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بمستويات 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة إلى سعر صرف الدرهم الإماراتي، الذي أبقى على مستويات 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أمام الجنيه بنهاية التعاملات، بفروع بنك مصر.

أسعار العملات البنك الأهلي

وحققت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية المحلية، الآتي:

أنهى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم مستقرًّا عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.71 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

فيما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وكذلك ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. دولارات-أمريكية

أسعار العملات في شركات الصرافة

وبنهاية التعاملات على أسعار العملات اليوم بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، حققت المستويات الآتية أمام الجنيه:

ظل سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

ويعرض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

فيما أبقى سعر الريال مقابل الجنيه، على مستويات مستقرة عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وعند 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، حافظ سعر الدرهم أمام الجنيه، على مستوياته بنهاية التعاملات.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

وداخل شبكة فروع أكبر البنوك التجارية الخاصة محليًّا، البنك التجاري الدولي، جاءت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بنهاية التعاملات، كالآتي:

تماسك سعر الدولار أمام الجنيه، محافظًا على مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.735 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مسجلًا صعودًا طفيفًا بنهاية التعاملات.

فيما حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى سعري 4.15 جنيه للشراء، ولامس 4.19 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وأمام الجنيه؛ جاءت أسعار العملات اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة اليوم، الأربعاء، كالآتي:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه، 9 قروش ليصل إلى مستويات 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري، إلى مستويات 21.83 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع، رابحاً 16 قرش.

فيما حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وكذلك لامس سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، من مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الإسكندرية

اختتمت أسعار العملات اليوم تعاملاتها أمام العملة المحلية، بفروع بنك الإسكندرية، كالآتي:

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ليكسب قرشًا على صعيدي الشراء والبيع بنهاية التعاملات.

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.57 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الإسترليني مقابل الجنيه، ليسجل 21.71 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر الريال مقابل الجنيه، لاي زال محتفظاً بمستويات 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر الدرهم مكاسب أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم، ليصل إلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

تماسك سعر العملة الخضراء مقابل العملة المحلية، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما تباين أداء سعر اليورو مقابل الجنيه، ليسجل 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

وعند 21.74 و21.98 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بفروع “العربي الأفريقي”، مساء اليوم.

فيما حافظ سعر الريال مقابل الجنيه، على مستويات 4.05 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

وبالنسبة إلى التعاملات المسائية لسعر الدرهم مقابل الجنيه، فقد أبقى على مستويات 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.