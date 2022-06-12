تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 12 يونيو 2022 داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، ويشمل تقرير “المال نيوز” أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.60 جنيه للشراء، 19.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

كما بلغت مستويات سعر الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما أظهرت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.57 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع،

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.17 جنيه للشراء، و23.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.