تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، مسيرة التباين بين الارتفاع والاستقرار داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات. ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهر آخِر التحديثات داخل بنك مصر وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.87 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وصل سعر الريال السعودي إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.61 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.85 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع،

بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، 4.93 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.17 جنيه للشراء، و23.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.