تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه، مسيرة التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.82 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.42 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.40 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.80 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات

فيما أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

بينما نشرت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع،

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.93 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات التداول وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.82 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 18.42 جنيه، و18.48 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.