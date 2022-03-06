تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

أظهر التقرير اليومي لـ” المال” تباين مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 6 مارس 2022، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو وجاءت الأسعار على النحو االتالي:

أسعار العملات في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.89 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع. أسعار العملات

طبقا للتقرير “المال” استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.