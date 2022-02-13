تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 13 فبراير 2022 حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض بوابة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

أظهر تقرير “المال” سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع البنك.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهر أحدث المؤشرات أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

ظلت أسعار العملات الأجنبية والعربية على مستويات أمس أمام الجنيه المصري لتسجل العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وأظهر التقرير المسائي للمال استقرار سعر اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وسجل الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.