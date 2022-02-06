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تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

الدولار يواصل استقراره في البنوك الحكومية
فاطمة إمام 4:12 م, الأحد, 6 فبراير 22 4:12 م, الأحد, 6 فبراير 22

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تأرجحت مستويات أسعار العملات على شاشات التداول اللحظية اليوم الأحد 6 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري، بين الاستقرار والتراجع والارتفاع في نهاية التعاملات، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أسعار العملات في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي استقرت أسعار الشراء والبيع للدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وفي ختام التعاملات المسائية استقرت أسعار الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث التقارير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وصول أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

على نفس مستويات أمس جاءت أسعار شراء وبيع اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.

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بقلم فاطمة إمام

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