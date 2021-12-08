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تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

الدولار يواصل استقراره في أغلب البنوك
فاطمة إمام 5:44 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 5:44 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 حالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات، داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي يقدمه الموقع الإلكتروني لـ“المال”، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واليورو عند مستوى 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما سجلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، كما أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الريال السعودي إلى مستويات 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

فيما اظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

كما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما عرضت مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي وصول اليورو إلى 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

تقدم بنك أبوظبي التجاري سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما يتيح سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيعاقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية

فيما تعرض شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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