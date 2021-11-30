تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 مقابل الجنيه المصري مسيرة التباين بين الارتفاع والتراجع، بنهاية التعاملات داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي يقدمه الموقع الإلكتروني لـ“المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

في نهاية التعاملات سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

على الجانب الآخر جاءت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

تداولت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، واليورو عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

كما حققت سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

فيما بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

تقدم شبكة فروع بنك الإسكندرية، سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، ونشر التقرير سعر اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.