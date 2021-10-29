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تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تباين في أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية
دينا مجدي 4:32 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:32 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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تباينت أسعار العملات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتحرص “المـال” على استعراضها لأسعار العملات عبر التقرير التالي والذي يشمل أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي داخل البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي الكويتي

جاءت أسعار العملات متباينة داخل البنك الأهلي الكويتي ليسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.14جنيه مصري للشراء، و18.30 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع، ووصل الدينار الكويتي 49.67 جنيه مصري للشراء، و 52.2 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

اختلفت أسعار العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و 15.76 جنيه مصري للبيع، وسجل اليورو أمام الجنيه 18.15 جنيه مصري للشراء، و 18.30 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.07 جنيه مصري للشراء، و 4.20 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في المصرف المتحد

وصلت أسعار العملات الأجنبية لتباين في الأسعار خلال التعاملات المصرفية داخل المصرف المتحد لصبح سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه مصري للشراء، و 15.74 جنيه مصري للبيع، وسجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 18.12 جنيه مصري للشراء، و 18.33 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.03 جنيه مصري للشراء، و 4.20 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية

حققت العملات الأجنبية تباين في أسعارها أمام الجنيه المصري داخل عمليات بنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، 15.76 جنيه مصري للبيع، وحقق اليورو الأوروبي سعر 18.11 جنيه مصري للشراء، 18.30 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، 4.20 جنيه مصري للبيع.

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بقلم دينا مجدي

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