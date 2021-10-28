تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض منصة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أعلنت شاشات البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

أسعار العملات في شركات الصرافة

تقدم شركة مصر للصرافة الدولار بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعلى نحو آخر وصلت مستويات سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعرضت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تقدم فروع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وأظهر تقرير “المال” وصول اليورو إلى 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسعار في بنك مصر

يتيح بنك مصر مستويات سعر شراء وبيع الدولار في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.30 للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.30 للبيع