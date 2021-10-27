تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر مقابل الجنيه حالة من التباين، في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض منصة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

داخل البنك التجاري الدولي جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

عرضت شركة مصر للصرافة وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بعلي نحو اخر وصلت مستويات سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعرضت شركة مصر للصرافة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تقدم شبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار أما الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واظهى التقرير الصباحي للمال وصول اليورو الأوروبي 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسعار في بنك مصر

فيما يتيح بنك مصر مستويات سعر شراء وبيع الدولار في بنك مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.30 للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.30 للبيع