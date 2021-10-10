تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت مستويات أسعار العملات حالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض بنهاية تداولات اليوم الأحد 10 -10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية،وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع كم سجل سعر صرف اليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو 18.214 جنيه للشراء، و18.329 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.24 جنيه للشراء، و21.44 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 للبيع.