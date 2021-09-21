تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وجاء سعر صرف اليورو عند 18.35 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما بلغت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص سعر صرف الدولار وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاءت عند15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، واليورو 18.382 جنيه للشراء، و18.503للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

جاءت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.62 جنيه للشراء، و21.87 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

فيما عرضت مؤشرات شاشات التداول اللحظية البنك العربي الأفريقي تداول سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.46 جنيه للشراء، و18.76 للبيع.