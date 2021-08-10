تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021، حالة من التباين مقارنة بتعاملات أمس داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري، حيث استقر الدولار والريال السعودي وتراجع اليورو الأوروبي بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.31 جنيه للشراء، و18.43 للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع بالبنك التجاري الدولي، فيما جاءت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.64 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

على نفس مستويات أمس جاءت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستوى 15.6503 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، وبلغ صرف اليورو أمام الجنيه 18.346 جنيه للشراء، و18.462 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.1728 جنيه للشراء، و4.1991 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، أبقت عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

كما عرض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.94 للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وفيما يخص العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي جاءت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاء اليورو أمام عند 18.55 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.