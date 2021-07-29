تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

أتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الخميس 29-7-2021، مسيرة التباين بين الاستقرار والارتفاع مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، واستقرت العملات العربية للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تستعرض “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.39 جنيه، كما سجلت الشراء، و18.59 جنيه للبيع، وعلى مستوى العملات العربية، وصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.50 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي على أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.53 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وجاء صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.590 جنيه للشراء، و18.708 جنيه للبيع، وعرض موقع البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.847 جنيه للشراء، و21.985 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

جاءت أسعار العملات الأجنبية، سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 52.52 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.53 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.