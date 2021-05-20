تباين أسعار العملات اليوم الخميس 20-5-2021 في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي الكويتي منفردا سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق مسجلًا 15.65 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20-5-2021؛ أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستأنف العمل صباح الاثنين الماضي 17 مايو 2021.

وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم ، حيث استقر سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، ، واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء ، واستقر سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء ، بينما انخفض سعر اليورو ليصل عند 19.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 22.13 جنيه للشراء ، بحسب بيانات البنك المركزي .

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:



سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

عرض البنك الأهلي الكويتي، منفردا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

في حين تداول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك قناة السويس ، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك عودة .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك بلوم ، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم عند 19.06 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

سجل سعر صرف اليورو أعلى مستوى له في مصر لدى بنك البركة، عند 19.10 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع. في حين عرض بنك الإسكندرية أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.96 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

تداول بنك مصر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 19.00جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وعرض بنك التنمية الصناعية سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 19.02 جنيه للشراء،و 19.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني ، مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 22.07 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع. بحسب بيانات البنك المركزي.

عرض بنك البركة أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 22.16 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع ، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 22.00 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية ، وبنك مصر إيران للتنمية .

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى قطر الوطني عند مستوى 22.04 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلي الكويتي، مستوى 22.07 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الأول ، 22.04 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وتداول بنك فيصل الإسلامي الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 22.03 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصرى اليوم عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع. بحسب بيانات البنك المركزي.

بلغ الريال السعودي أعلي مستوى له في السوق المصرية عند 4.17 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع لدى 10 بنوك وهي، بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، و بنك HSBC ، وبنك قطر الوطني، و البنك التجاري الدولي، والمصرف العربى الدولي، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، بينما سجل أدني سعر للريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء ، و 4.19 جنيه للبيع لدى المصرف المتحد.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويتداول البنك العربي الأفريقي الدولي سعر العملة السعودية عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى بنك قناة السويس ،عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى بنك كريدي أجريكول ، 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع .

واستقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك المشرق، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

ويتداول البنك الأهلي الكويتي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر .

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري فى بنك قناة السويس ، 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.