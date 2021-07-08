تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس، 8-7-2021، مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات، داخل البنوك المصرية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم؛ الدولار الأمريكي، واليور الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، عبر التقرير الآتي:

أسعار العملات بنك مصر

تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه في بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، لتسجل المستويات الآتية:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، قرب 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

وبالنسبة إلى أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، جاءت كالآتي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما فيما يتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وأنهى سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، تداولات اليوم عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع

وظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما احتفظ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في شركات الصرافة

أنهت أسعار العملات اليوم بالشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، تعاملاتها عند المستويات التالية:

ظل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

فيما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وأنهى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تعاملاته عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

أبقت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص في السوق المحلية، كالآتي:

احتفظ سعر الدولار أمام الجنيه، بمستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية، 18.43 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

وعند 21.49 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، يتداول سعر العملة الإنجليزية أمام العملة المحلية.

فيما احتفظ سعر الريال أمام الجنيه، بمستويات 4.165 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أنهت أسعار العملات تعاملاتها اليوم، أمام الجنيه، عند المستويات المعلنة من البنك المركزي المصري، كالآتي:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.53 جنيه للشراء و18.656 جنيه للبيع.

وفي المقابل، تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، إلى مستويات 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة إلى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ليظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات بنك الإسكندرية

تعرض شاشات التداول اللحظية بفروع بنك الإسكندرية، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بنهاية التعاملات، كالآتي:

حافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، على مستويات 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

فيما احتفظ بنك الإسكندرية بأدنى مستوى لسعر اليورو مقابل الجنيه بالسوق المحلية، عند 18.39 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

وأنهى سعر الإسترليني مقابل العملة المحلية، تعاملاته عند 21.47 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

وبفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، تباينت مستويات أسعار العملات أمام الجنيه، كالآتي:

ظل سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر اليورو أمام الجنيه، سجل 18.43 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه، إلى مستويات 21.49 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما أبقى سعر الدرهم مقابل الجنيه، على 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.