تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 مقابل الجنيه المصري، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال” الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

في نهاية التعاملات بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبييع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت مؤشرات أسعار الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

داخل شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر اليورو أمام الجنيه إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.