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تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الدولار يواصل استقراره داخل بنكي مصر والأهلي
فاطمة إمام 6:46 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 6:46 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال” الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة تحقيق مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصر في الصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

تعرض شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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