تباين أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، باستثناء اليورو فى عدد من البنوك وشركات الصرافة اليوم الأحد 14-2-2021 التي تعمل في السوق المحلية.

بلغت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال يوليو – سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليارات دولار، مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وفق بيان سابق من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

هبط مستوى متوسط سعر الدولار أمام نظيرة الجنيه المصري إلى مستوى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الأمس.

كما تراجعت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 18.88 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.53 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع.

وحققت مستوىات سعر الدينار الكويتي 51.53 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، كما سجل سعر الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، 4.18 للبيع.

وتتابين أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى أقرها البنك المركزي، وفق منظومة تحري سعر الصرف، والتى بدأ العمل بها مطلع نوفمبر 2016.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وعن سعر الدولار الأمريكي في أكبر مصرف حكومى فى مصر البنك الأهلي سجل مستوى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوروبي مستوى 18.81 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الإنجليزية بالبنك الأهلى مستوى 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي بلغ مستوى 4.22 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وبلغت مستويات سعر العملة الخضراء داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر، 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.81 جنيه للشراء، 19.01 جنيها للبيع.

كما سجلت مستويات سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجلت مستويات أسعار الدرهم الإماراتي ببنك مصر 4.22 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى مستوي 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.80 جنيه 18.99 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.44 جنيه 21.74 جنيه للشراء والبيع.

وحققت مستويات سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.18 جنيه للبيع، ووصلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.