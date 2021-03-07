تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين علي مستوى البيع والشراء أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات اليوم الأحد 7 -3- 2021، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بينما أنهت العملات العربية تعاملات اليوم على استقرار، مقابل الجنيه المصري داخل السوق الرسمية وفقاً لتقرير منصة “المال” الإلكترونية التي تقدمة بشكل يومي على أسعار العملات خدمة لمتابعيها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ارتفع متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلي سعر للدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول –الأستثمار العربي) السعر عند 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما استقرت مؤشرات متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل نظيرها المصري عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، 19.76 جنيه للبيع.

يعرض أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو الأوروبي 18.62 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الثلاثاء عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني بحسب شاشات العملات على موقع البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين جاء عند مستوى 21.65 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

ويقدم مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واختتم سعر الريال السعودي تعاملاته على استقرار أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري اليوم الإثنين ليصل إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

وعلي صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبحسب تقرير موقع “المال” الإلكتروني بلغ متوسط أسعار العملات العربية في السوق المصرية المصدرة من البنك المركزي المصري، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

وداخل أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية (الأهلي المصري) و( مصر) جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في نهاية التداولات عند 4.23 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.