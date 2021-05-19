تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية أسعار العملات اليوم على مستويات مشابهة في الأغلب العملات، وأسعار مقاربة لمستويات أمس مقابل نظيرهم العملة المحلية الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 مايو، وتشمل أسعار العملات اليوم في مصر كل من الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على نفس المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أمس، وتقدم منصة «المال» الإلكترونية عبر تقرير المال سعر العملات اليوم، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس الثلاثاء، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاُ للسعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

يستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستوات 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، 15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ارتفعت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى 18.08 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وحققت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، أعلى مستوى له في السوق المحلية، لدى مصرف أبوظبي الأسلامي، عند 19.02جنيه للشراء.

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل بنك الأهلى الكويتي 19.05 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، كما صعد العملة الأوروبية داخل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 19.03 جنيه للشراء.

وكذلك يقدم البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وداخل البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

تبادل العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وتعرض بنوك المشرق والكويت الوطني أعلى سعر للجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى 22.18 جنيه للشراء، 22.34 جنيه للبيع.

أوضحت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري يعرض سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 22.12 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع، كما يتداول الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 22.08 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع اداخل البنك الكويتي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما استقر أيضاً سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري، وعن السعر الأعلى شراء للريال السعودي، عند 4.17 جنيه، داخل بنك عودة والمشرق وبلوم.

سعر صرف الريال السعودي

على الجانب الآخر يقدم بنك البركة السعر الأعلى للدولار الأمريكي في السوق المحلية عند مستوى 4.23 جنيه مقابل نظيره المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

حافظ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مستوياته أمس 4.254 جنيه للشراء و4.282 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار العملات أمس.

وفي أكبر مصرفين حكوميين يعملان في السوق المحلية المصرية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوي 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.