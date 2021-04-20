تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

أنهت مستويات أسعار العملات الأجنبية على تباين بين الاستقرار والصعود والتراجع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية، أما العملات العربية فاتخذت حالة من الارتفاع الطفيف، بعد أن استقرت منذ منتصف الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية بشبكة فروع البنوك.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

أنهت مستويات سعر الشراء والبيع للعملة الخضراء، على استقرار بنهاية تعاملات اليوم داخل أكبر مصرفين حكوميين في السوق المصرية بنكي الأهلي المصري وبنك مصر على نفس مستويات الخميس الماضي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما أستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع وفقاً لموقع البنك المركزي

سعر اليورو في البنوك المصرية

صعد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بنهاية تداولات اليوم ليصل إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، حيث ارتفع السعر بنحو 3 قروش للبيع والشراء مقارنة بأسعار الأمس.

حققت مستويات سعر اليورو الأوروبي ارتفاعاً بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية، لتصل إلى مستوى 18.79 جنيه للشراء و 18.98 جنيه للبيع داخل مصرفي الأهلي ومصر، كما يقدم بنك مصر السعر الأقل للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية ليصل إلى مستوى 18.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف العملة الإنجليزية الجنيه الإسترليني بنهاية التداولات اليوم ، داخل البنوك الحكومية عند مستوى 21.78 جنيه للشراء، 22.01 جنيه للبيع، وعلى مستوى البنوك الإسلامية، وصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل بنك فيصل الإسلامي إلى 21.84 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو قرش لكل من الشراء والبيع ليصل السعر إلي مستوى 4.16 و 4.19 جنية للشراء والبيع بنهاية تداولات اليوم.

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنوك صعود سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

ويتيح بنك المصرف المتحد أدنى مستوى للسوق المحلية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعلى مستوى سعر العملة الإماراتية أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات الصباحية، جاءت عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع ببنك مصر، ويقدم بنك قطر الوطني سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.