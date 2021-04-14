تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرية لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، بنهاية تداولات اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما استقرت مستويات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع داخل شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية، كما حافظت على مستوياتها بيع الدولار الأمريكي بنهاية تداولات أمس، بحسب المعلن من البنك المركزي، عند مستوى 15.63 للشراء و15.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي شبكة فروع البنك الأهلي المصري سجل مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي في السوق المحلية المصرية بداية تعاملات اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 18.69 جنيه للشراء و18.81 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وعلى مستوى أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية، سجلت 18.65 جنيه للشراء و18.81 للبيع داخل بنك مصر إيران.

اسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

وسجلت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل بنكي الأهلي ومصر 21.48 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، 21.48 جنيه للشراء و21.71 للبيع.

وعلى صعيد أدنى سعر للعملة البريطانية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.44 جنيه للشراء و21.62 للبيع داخل بنك مصر إيران للتنمية .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق بلغت مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي بنهاية تداولات أمس، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبين تقرير المال أسعار العملات الأجنبية والعربية، بنهاية التداولات، أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 للبيع داخل بنك بلوم، وفيما يخص متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري جاء عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.