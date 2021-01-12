تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

بلغ أعلى سعر للدولار في السوق عند 15.63 جنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، بعد أن تراجعًا بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأمس.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه بالبنوك المصرية في منتصف التعاملات، ليبلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق عند 15.63 جنيه للشراء، لدى بنك التعمير والإسكان، بينما سجل أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق عند 15.60 جنيه لدى 6 بنوك.

وعرض البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الدولار عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

وفي المتوسط، سجلت العملة الأمريكية طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، 15.599 جنيه للشراء، و15.699 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.95 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، ليكون بذلك تراجع سعر البيع بنحو 8 قروش منذ بداية التعاملات.

وفي بنك HSBC، بلغ اليورو نحو 18.95 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لليورو في السوق المصرية عند 19.07 جنيه، بينما عرض بنك الإسكندرية أقل سعر شراء عند 18.91 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء بمنتصف التعاملات، عند 21.19 جنيه لدى مصرف بنك التعمير والإسكان، في حين بلغ أدنى مستوى له 20.97 جنيه لدى بنك البركة.

وعرض البنك الأهلي سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.08 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، مرتفع من 21.01 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك كريدي أجريكول 21.08 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه، ليسجل في البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول- نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد وبنك مصر إيران، في حين بلغ أعلى سعر شراء عند 4.16 جنيه لدى 6 بنوك هي: عوده، والمشرق، وبلوم، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وQNB.

وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبالنسبة للدرهم الإماراتي، استقر في السوق المصرية بمنتصف التعاملات. وعرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية- العملة الإماراتية عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.25 جنيه للشراء لدى نحو 7 بنوك من بينها بنك بلوم، وبلغ أقل سعر عند 4.16 جنيه لدى المصرف المتحد.

وطبقا لبيانات البنك المركزي سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 4.246 جنيه للشراء و4.274 جنيه للبيع.