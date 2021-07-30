تباين أسعار الذهب العالمية وسط توقعات بإحجام الاحتياطي الفيدرالى عن تقليص الدعم

شهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الجمعة فى الوقت الذى تتجه فيه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل دلائل متجددة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى قد يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو، بحسب وكالة رويترز.

استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار يوم الخميس.

وأسعار الذهب مرتفعة 1.4 % منذ بداية الأسبوع.

تراجع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1830.80 دولار للأوقية.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس “خلفية الذهب ما زالت إيجابية… ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأمريكية.

“ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة”.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

أسعار الذهب تصعد 1.4 % أمس الخميس

وقفزت أسعار الذهب 1.4 % أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك “بعض المجال لتعافي” سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة “بعيد جدا”.

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر يوم الجمعة، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو أيار.

الفضة تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ شهر

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2652.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5 % إلى 1055.38 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في آسيا، ومع ذلك، ظل المعدن الأصفر بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

ومن المقرر أن ينهي الأسبوع بأكبر مكاسب أسبوعية منذ 21 مايو بسبب إشارات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يبدأ في تقليص الأصول ورفع أسعار الفائدة على المدى القصير.

انخفاض العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% فى آسيا

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 1829 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 يوليو يوم الخميس.

كما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الجمعة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد سجله خلال الجلسة السابقة.

هذا ويواصل المستثمرون استيعاب تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل لا يزال لديه بعض الأرضية التي يجب تغطيتها قبل البدء في تقليص الأصول بعد أن أصدر قرار السياسة يوم الأربعاء.