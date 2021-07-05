تباين أسعار الذهب العالمية وسط ترقب للسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعدما سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لاستقاء مؤشرات عن خطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت أسعار الذهب فى السوق الفورية 0.1% إلى 1785.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 18 يونيو عند 1794.86 دولار يوم الجمعة.

صعود أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1785.20 دولار.

وارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مدعومًا بضعف الدولار، كما أدى أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% لتصل إلى 1787.55 دولارًا بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب.

الفضة تتراجع 0.2%

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.2%، وانخفض البلاتين 0.3%، بينما ارتفع البلاديوم 0.3%.

وعلى جانب الطلب، تعمل البنوك المركزية بما في ذلك صربيا وتايلاند وغانا على زيادة حيازاتها من الذهب بسبب علامات التضخم المتسارع.

حيث قال البنك الوطني الصربي لبلومبرج: “على المدى الطويل، يعد الذهب أهم ضامن للحماية من المخاطر التضخمية وغيرها من أشكال المخاطر المالية.”

ووفقًا لتقرير الوظائف الأمريكي، الصادر يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 850 ألفًا في يونيو بفضل ارتفاع الأجور والمزيد من الحوافز.

المستثمرون يركزون على المزيد من البيانات الاقتصادية

في حين يركز المستثمرون الآن على المزيد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بحثًا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية.

كما أنهم ينتظرون قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، المقرر إصداره يوم الثلاثاء، ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه الأخير المقرر بعد يوم واحد.

أما في آسيا، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات اليابانية لمديري المشتريات للخدمات لشهر يونيو أعلى من المتوقع 48.

وفي الوقت نفسه، حيث ذكرت البيانات الصادرة في وقت سابق اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات كايكسين الصيني في يونيو كان 50.3، أقل من رقم مايو 55.1.

كما تم بيع الذهب في الهند بعلاوة أعلى في الأسبوع السابق، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك منذ أكثر من شهرين، حيث زاد الطلب بعد أن خفف ثاني أكبر مستهلك للذهب بشكل طفيف من قيود كوفيد-19.