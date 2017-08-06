تباين أسعار الخضر والفاكهة وتراجع الجوافة لـ7.5 جنيه

الصاوي أحمد: تباينت أسعار أصناف الخضر والفاكهة اليوم الأحد، وسط موجه من الركودتسيطر علي الأسواق حاليا حيث تراجعا ملحوظا وسجل سعرها 7.5 جنيها بدلا من 12 جنيها خلال الأسبوع الماضي، بينما تشهد أغلب الأصناف الأخري استقرارا. وأوضح تجار خضر وفاكهة في الجيزة لـ"المال" أن أسعار التين البرشومى تبلغ 12 جنيه

الصاوي أحمد:

تباينت أسعار أصناف الخضر والفاكهة اليوم الأحد، وسط موجه من الركودتسيطر علي الأسواق حاليا حيث تراجعا ملحوظا وسجل سعرها 7.5 جنيها بدلا من 12 جنيها خلال الأسبوع الماضي، بينما تشهد أغلب الأصناف الأخري استقرارا.

وأوضح تجار خضر وفاكهة في الجيزة لـ”المال” أن أسعار التين البرشومى تبلغ 12 جنيها، والكمثرى البلدي 10 جنيهات، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية 11جنيها والعويس 15 جنيها للكيلو في المتوسط.

وأكد تجار لـ”المال” أن سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 6 جنيهات والموز البلدي بـ 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها 4 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 19جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل استقر عند 4 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6 جنيهات حسب الصنف والجودة.

وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.