تباين أسعار الخضر والفاكهة.. والثوم يواصل الصعود

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، وباتت في المستويات المعقولة، رغم زيادة أسعار التكاليف الزراعية والنولون مؤخرًا، ولا ينطبق الأمر على بعض الأنواع غير الأساسية وفقا لتجار خضر وفواكه بالجيزة.

وتعتبر الطماطم، والبصل، والبطاطس، والخيار، أهم 4 محاصيل في الأسواق، ولا يزال سعرهم في متناول الأسرة العادية.

وأكد التجار، أن سعر الثوم البلدي عاود الارتفاع مؤخرًا ليسجل بين 30 إلي35 جنيهًا حسب المنطقة.

ولفتوا إلي أن أسعار الباذنجان 6 جنبهات، بدلا من 5 جنيهات.

وسعر الطماطم يتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه، والخيار بين 3 و5 جنيهات.

وسعر البروكلي، والملوخية 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء، والبامية، 20 جنيهًا، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي من 5 إلى 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا عقب رفع الدعم عن المواد البترولية، ومنها السولار والبنزين، ما أدى لارتفاع تكلفة نقل البضائع.

ولفت التجار إلي أن أسعار التين البرشومي سجلت 12 جنيهًا، والمانجو 12 جنيها، والخوخ 6.5 جنيه، والبطيخ 25 جنيها للواحدة في المتوسط، والكانتالوب 5 جنيهات، والعنب بين 3.5 جنيه إلي 6.5، والتفاح المستورد 25 جنيها، والكمثري البلدي بين 12 إلي 15جنيهًا.

وترتبط أسعار الخضروات بعدة عوامل، منها موسم الزراعة، وحساب تكاليف النقل، وهامش ربح تاجر الجملة، وتاجر التجزئة.

