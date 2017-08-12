تباين أسعار الخضر بين الارتفاع والانخفاض واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمد شهدت الأسواق اليوم حالة من التباين الملحوظ فى أسعار الخضر والفاكهة، ما بين الارتفاع فى بعض الأصناف،والانخفاض لأخرى ،مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى. ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى محافظة الجيزة، تراجعت الطماطم الى4.5 جنيه للكيلو بدلا من 6 جنيهات قبل أيام، بينما ارتفعت الفاصوليا اليوم

الصاوى أحمد

شهدت الأسواق اليوم حالة من التباين الملحوظ فى أسعار الخضر والفاكهة، ما بين الارتفاع فى بعض الأصناف،والانخفاض لأخرى ،مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى.



ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى محافظة الجيزة، تراجعت الطماطم الى4.5 جنيه للكيلو بدلا من 6 جنيهات قبل أيام، بينما ارتفعت الفاصوليا اليوم مسجلة 20 جنيها بدلا من 18 الأسبوع الماضى.



وسجلت البطاطس اليوم 3.5 جنيه،الكوسة 6 جنيهات،والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والرومي 3.5 جنيه، والبامية 14 جنيها، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدى 6 جنيهات.



وتواصل أسعار الفاكهة الاستقرار حيث سجل البرتقال 10 جنيهات،والجريب فروت 8 جنيهات، الرمان 6 جنيهات، التفاح المستورد 18 جنيها والبلدي 7.5 جنيها والعنب الأحمر 5 جنيهات والأصفر بـ7.5 جنيها والكانتلوب بـ4 جنيهات والكمثري بـ8 جنيهات والمانجو السكري بـ12 جنيها.



وتراجعت أسعار التين لـ8.5 جنيها بدلا من 10 جنيهات قبل أسبوع،والجوافة بين 7 إلي 8 جنيهات.