تباين أسعار الخضروات والفاكهة السبت 30-5-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، السبت 30-5-2020 حيث سجلت الطماطم 3.5جنيه في القاهرة وفي جنوب الصعيد 6.5 جنيه وسجلت الكوسة 8 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات مقابل 6.5 للبلدي، والثوم 30 جنيها، وعداية الطماطم بسوق العبور من 45 إلى 90 والكيلو 2 بسوق العبور، طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن الباذنجان العروس والأبيض تراوح بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والبامية ارتفعت إلي 40 جنيها، والفلفل الرومي أو الحامي 8 جنيهات والباذنجان الرومي من 3 إلي 4 والبصل 6.5، والفلفل الألوان 20 والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن هناك ارتفاعًا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلي 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب 7 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

ورق عنب بناتى: 18 جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 20 جنيهًا

فلفل شطة: 8 جنيهات

فلفل رومى: 8 جنيهات

بسلة سكري: 10 جنيهات

بامية فلاحى: 40 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7.5 جنيه

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :20 جنيها

المانجو: 20 جنيها

العنب الأخضر:20 جنيها

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 50 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10 إلى 30 جنيها للواحدة

الفراولة: 7.5 جنيه

الكنتالوب: 7 جنيهات