تباين أسعار الخضروات والفاكهة السبت 30-5-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، السبت 30-5-2020 حيث سجلت الطماطم 3.5جنيه في القاهرة وفي جنوب الصعيد 6.5 جنيه وسجلت الكوسة 8 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات مقابل 6.5 للبلدي، والثوم 30 جنيها، وعداية الطماطم بسوق العبور من 45 إلى 90 والكيلو 2 بسوق العبور، طبقا لعدد من التجار في الأسواق.
وأوضح التجار أن الباذنجان العروس والأبيض تراوح بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والبامية ارتفعت إلي 40 جنيها، والفلفل الرومي أو الحامي 8 جنيهات والباذنجان الرومي من 3 إلي 4 والبصل 6.5، والفلفل الألوان 20 والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وأكد التجار أن هناك ارتفاعًا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلي 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب 7 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.
أسعار الخضروات
ورق عنب بناتى: 18 جنيهًا
الباذنجان العروس: 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه
الباذنجان المخدد: 6 جنيهات
الليمون: 20 جنيهًا
فلفل شطة: 8 جنيهات
فلفل رومى: 8 جنيهات
بسلة سكري: 10 جنيهات
بامية فلاحى: 40 جنيهًا
ملوخية بلدى: 7.5 جنيه
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :20 جنيها
المانجو: 20 جنيها
العنب الأخضر:20 جنيها
المشمش: 12 جنيها
البرقوق: 50 جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 8 جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ :10 إلى 30 جنيها للواحدة
الفراولة: 7.5 جنيه
الكنتالوب: 7 جنيهات