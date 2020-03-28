اقتصاد وأسواق

تباين أسعار الخضروات في أسواق السبت 28-3-2020

تباينت أسعار الخضروات في الأسواق
الصاوي أحمد 10:25 ص, السبت, 28 مارس 20 10:25 ص, السبت, 28 مارس 20

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رصدت” المال ” تفاوتًا كبيرًا في أسعار بيع الخضروات بين أسواق الجملة وسعر بيع التجزئة، بما يوضح حالة التخبط التي تواجه تسعير المنتج حاليًّا بين مكان وتاجر وآخر، طبقا لآراء تجار في الأسواق اليوم السبت 28 مارس.

وواصلت أسعار الخضروات انخفاضها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي في سوق العبور من 1.5 إلى 2.5، مقابل 3.5 أمس، والكوسة سجل سعر القفص من 10 إلى 20 جنيها، والبطاطس ارتفعت حيث سجلت 2 إلى 2.5، وارتفع الليمون إلى 17 جنيها مقابل 14 أمس.

وطبقا لبورصة سوق العبور فسجل البصل الفتيل من 2 ل 3، والطماطم ارتفع القفص بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأمس، وسجل القفص 50 إلى 60 جنيها.

وتراجعت مبيعات الباذنجان، وانخفض سعره مسجلًا من جنيه واحد إلى 3.5، والفلفل تراوح من 4 إلى 7 جنيهات والجزر يتراوح من جنيه وربع إلى جنيه ونصف، والبسلة من 3 إلي 4 جنيهات.

وقال تجار الجملة إن تلك هي الأسعار تقريبية، ومن المتوقع أن يتحسن السوق عندما يتم التأقلم مع قرارات الحظر خصوصا مع استمرار عمل محلات الخضروات والباعة المتجولين التي يتم بواسطة كل منهم سحب كميات الخضروات الاكبر أما الاسواق الفرعية فقد أغلقت أبوابها بسبب الزحام خوفا على الناس.

ويجد تجار التجزئة صعوبة في الوصول إلى الأسواق، كما يستغل البعض منهم حالة الارتباك في السوق ويقوم برفع السعر بشكل مبالغ فيه ،خصوصا مع تراجع الأسعار في سوق العبور.

وعلى صعيد الاسعار في قطاع التجزئة فهي كالتالي

الطماطم: من 2.5إلي 5 جنيهات

محصول الطماطم
الطماطم

البطاطس 3.5إلي 4 جنيهات

البصل 6 جنيهات

الفلفل 14 جنيها

الجزر: 6 جنيهات

الكوسة: 6 جنيهات

الفلفل المكسيكي

الباذنجان: من 6 إلى 12 جنيها

البسلة: 10جنيهات

الخيار :8 جنيهات

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الفاصوليا:12 إلي 15 جنيها

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بقلم الصاوي أحمد

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