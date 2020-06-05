تباين أسعار الخضراوات و الفاكهة الجمعة 5-6-2020

تبابنت أسعار الخضراوات الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 5-6-2020 وتراوحت الطماطم بين 3 إلي 4.5 جنيه مقابل 5 أمس وسجل القفص بسوق العبور45جنيها وزن 23 كيلو، والكيلو 165قرشا والليمون تراوحت أسعاره ما بين 40 إلي 50 جنيها والعنب الأخضر 12جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .
وأشار التجار إلي أن أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5جنيهات ،والرومي 6 ، والبصل الأحمر والذهبي من 5 إلي6 جنيهات ،والثوم 20جنيها ،و تراوحت أسعار كل من الكوسة والجزر من 4 إلي6 جنيهات حسب الجودة ، والخيار من 6.5 إلي 8 والفلفل 6جنيهات .
وأوضح التجار أن البامية انخفضت إلي 20جنيها مقابل 30 والفلفل الألوان 18جنيها و والبسلة 8جنيهات والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبطاطس بين 2.5إلي 4جنيهات .
و أكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة وتراوح التفاح البلدي من 8إلي 10جنيهات ،والخوخ 7 والبرقوق 20، والفراولة بين 5 إلي 7 ،والعنب الأحمر 15 والأخضر 12جنيها ،والكنتالوب 5جنيهات والبطيخ 20جنيها للواحدة.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 16جنيهًا
الباذنجان العروس: 5جنيهات
الباذنجان الرومي: 6جنيهات
الباذنجان المخدد: 6جنيهات
الليمون: 40 جنيهًا
فلفل حامي : 6جنيهات
فلفل رومى: 6جنيهات
بامية فلاحى: 20جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :15جنيها
المانجو :20جنيها
العنب الأخضر:10جنيهات
المشمش: 12جنيها
البرقوق: 20جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 7 جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ :10إلي30جنيها للواحدة
الفراولة:5جنيهات
الكنتالوب: 5جنيهات