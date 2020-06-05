تباين أسعار الخضراوات و الفاكهة الجمعة 5-6-2020

تبابنت أسعار الخضراوات الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 5-6-2020 وتراوحت الطماطم بين 3 إلي 4.5 جنيه مقابل 5 أمس وسجل القفص بسوق العبور45جنيها وزن 23 كيلو، والكيلو 165قرشا والليمون تراوحت أسعاره ما بين 40 إلي 50 جنيها والعنب الأخضر 12جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأشار التجار إلي أن أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5جنيهات ،والرومي 6 ، والبصل الأحمر والذهبي من 5 إلي6 جنيهات ،والثوم 20جنيها ،و تراوحت أسعار كل من الكوسة والجزر من 4 إلي6 جنيهات حسب الجودة ، والخيار من 6.5 إلي 8 والفلفل 6جنيهات .

وأوضح التجار أن البامية انخفضت إلي 20جنيها مقابل 30 والفلفل الألوان 18جنيها و والبسلة 8جنيهات والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبطاطس بين 2.5إلي 4جنيهات .

و أكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة وتراوح التفاح البلدي من 8إلي 10جنيهات ،والخوخ 7 والبرقوق 20، والفراولة بين 5 إلي 7 ،والعنب الأحمر 15 والأخضر 12جنيها ،والكنتالوب 5جنيهات والبطيخ 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 16جنيهًا

الباذنجان العروس: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 6جنيهات

الباذنجان المخدد: 6جنيهات

الليمون: 40 جنيهًا

فلفل حامي : 6جنيهات

فلفل رومى: 6جنيهات

بامية فلاحى: 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :15جنيها

المانجو :20جنيها

العنب الأخضر:10جنيهات

المشمش: 12جنيها

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 7 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10إلي30جنيها للواحدة

الفراولة:5جنيهات

الكنتالوب: 5جنيهات