تباين أسعار الخضراوات وانخفاض الليمون

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا حيث اسقرت أسعار معظم أسعار الخضراوات والفاكهة باستثناء الليمون الذي انخفض سعره متراوحا بين 7 و8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي.وسجلت الطماطم 5 جنيهات للكيلو والخيار والكوسة 7 جنيهات وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.وأكد التجار است

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا حيث اسقرت أسعار معظم أسعار الخضراوات والفاكهة باستثناء الليمون الذي انخفض سعره متراوحا بين 7 و8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي.

وسجلت الطماطم 5 جنيهات للكيلو والخيار والكوسة 7 جنيهات وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.

وأكد التجار استقرار أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو والبصل بـ5 والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات والبسلة 8.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الثوم 20 جنيها والفلفل 8 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية 7 جنيهات للكيلو جرام والجزر بـ8 جنيهات والقلقاس بـ8 جنيهات والبطاطا بـ4 جنيهات .

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد ما بين 17 و20 جنيها والموز 12جنيها والمانجو20 جنيها والتين 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات والكاكا 8 جنيهات إلى 10 والبطيخ بـ5 جنيهات للكيلو.