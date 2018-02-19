تباين أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمد سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الأحد، تباينا، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف واستقرت أغلبها في بورصة السلع اليوم. بلغ كيلو الطماطم بين 2.5 و4 جنيهات والبطاطس أيضا مستقرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل 2.5 إلى 4 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق. وأوضح التجار لـ"

الصاوي أحمد



سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الأحد، تباينا، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف واستقرت أغلبها في بورصة السلع اليوم.

بلغ كيلو الطماطم بين 2.5 و4 جنيهات والبطاطس أيضا مستقرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل 2.5 إلى 4 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.



وأوضح التجار لـ”المال” أن أسعار الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات بدلا من 6 أمس، والبسلة 6 جنيهات والباذنجان الرومي /”العروس” 5 جنيهات والليمون من 8 الي 12 جنيها.

ولفتوا إلى أن سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها، والفلفل البلدي/الرومي 8 جنيهات إلى 12 جنيهات والملوخية 10 جنيهات للكيلو والجزر 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة، وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 و 12 جنيها والمانجو 15 و20 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرومان 5 جنيهات والبلح الرملي من 6 إلى 7 جنيهات.