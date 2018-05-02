تباين أسعار الخضراوات والفاكهة.. و7 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق - اليوم الأربعاء - وارتفعت أسعار الجوافة والفراولة.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن الطماطم مستقرة وتراوحت بين 4 و7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5 إلى 10، والرومى من 6 إلى 12، والفلفل الألو

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق – اليوم الأربعاء – وارتفعت أسعار الجوافة والفراولة.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن الطماطم مستقرة وتراوحت بين 4 و7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5 إلى 10، والرومى من 6 إلى 12، والفلفل الألوان 15 إلى 24 جنيهًا فى المتوسط.

وأشاروا إلى أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والأصفر 2.5، الملوخية تراجعت بين 4.5 إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 6 إلى 7، القلقاس 6، السبانخ 4.5، الفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة 4 إلى 5، البسلة من 6 إلى 8، والبامية 30.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان العروس 4، والثوم 5، والجزر 4.5 إلى 7 والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والجوافة ارتفعت 3 جنيهات لتسجل 12 بدلاً من 9، والفراولة ارتفعت لـ10 حتى 12، بسبب قرب انتهاء موسم هذه الأصناف والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10، البلح من 6 إلى 7، وتراجع سعر كيلو الموز بين 5 جنيهات إلى 6.5 بدلاً من 10 و12 خلال الفترة الماضية.