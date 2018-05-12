تباين أسعار الخضراوات والفاكهة.. و4 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق -اليوم السبت- وسجلت الطماطم 4 جنيهات، البطاطس 4، والخيار 4، الفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلاً من 12، الفلفل الرومى من 5 إلى 10، الفلفل الألوان 12.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سعر البصل الأحمر "الخزين" 4 إلى 5 جنيهات، والجديد 2.5،

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق -اليوم السبت- وسجلت الطماطم 4 جنيهات، البطاطس 4، والخيار 4، الفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلاً من 12، الفلفل الرومى من 5 إلى 10، الفلفل الألوان 12.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 إلى 5 جنيهات، والجديد 2.5، والملوخية 5 جنيهات، القلقاس 5، والسبانخ 4.5، والفاصوليا 6، والكوسة 4 إلى 6 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية 15 إلى 20 جنيهًا.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 3، الباذنجان “العروس” 5، الثوم 20، الجزر 7 وورق العنب من 10 إلى 15، والبطاطا 3 جنيهات.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13، المشمش 12 جنيهاً، الجوافة 10، الكنتالوب بين 4 و5، الخوخ من 5 إلى 7.5، البلح من 6 إلى 7، وكيلو الموز 6.5 جنيهات.