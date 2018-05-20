تباين أسعار الخضراوات والفاكهة.. وانخفاض العنب 10 جنيهات

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق، اليوم الأحد، وفق تجار خلال رابع يوم من شهر رمضان.وتراجعت أسعار العنب مع بدء طرح المحصول بشكل كبير مسجلاً 10 جنيهات بدلًا من 20، الأسبوع الماضي، طبقًا للتجار في الأسواق.وأوضح التجار أن سعر البرتقال الصيفي 4 جنيهات، والتفاح البلدي 10، و

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق، اليوم الأحد، وفق تجار خلال رابع يوم من شهر رمضان.

وتراجعت أسعار العنب مع بدء طرح المحصول بشكل كبير مسجلاً 10 جنيهات بدلًا من 20، الأسبوع الماضي، طبقًا للتجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال الصيفي 4 جنيهات، والتفاح البلدي 10، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 7.5 والمشمش 10 والكنتالوب 5، والبلح 7.5 والموز 6.5 والبطيخة 15 إلى 35.

وسجل كيلو الطماطم 3 جنيهات في المتوسط، والبطاطس بين 2.5 إلي 4.5 والخيار 7، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 14.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر كيلو البصل 3.5 والملوخية 4 جنيهات للرابطة، والفاصوليا 6، والكوسة 7، البسلة 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 10 إلى 15 جنيها.



وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14جنيهًا، والباذنجان الرومى 2.5 والباذنجان “العروس” 6، والثوم 12، والجزر 4، وورق العنب 12 ، وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه.