تباين أسعار الخضراوات والفاكهة.. والمانجو بـ 15 جنيهًا

الصاوي أحمدتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، وشهدت أغلب الأصناف الرئيسية ثباتًا عند مستوياتها المرتفعة، خلال الأسبوع الجاري.وقال بعض التجار في الجيزة، إن أسعار معظم أصناف الفاكهة اليوم الخميس استقرت في مستوى أسعارها المرتفعة فى أسواق التجزئة، مقارنة مع أمس حيث سجل سعر التين البرشومي

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، وشهدت أغلب الأصناف الرئيسية ثباتًا عند مستوياتها المرتفعة، خلال الأسبوع الجاري.

وقال بعض التجار في الجيزة، إن أسعار معظم أصناف الفاكهة اليوم الخميس استقرت في مستوى أسعارها المرتفعة فى أسواق التجزئة، مقارنة مع أمس حيث سجل سعر التين البرشومي 10 جنيهات، والمانجو السكري بين 10 إلى 15 جنيهًا، والزبدية 10 جنيهات، والعنب الأحمر والأصفر تراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

وأكد التجار لـ”المال”، أن أسعار الفواكه الصيفية من المرتقب أن تشهد ارتفاعات جديدة، خاصة مع زيادة الأعباء وتكاليف النقل ومصروفات الجني بعد زيادة أسعار المحروقات.

وسجل سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكى 19، والسوري 15، والكانتلوب بين 7 إلى 10 جنيهات.

وحول أسعار الخضراوات فقد سجلت أسعار الفاصوليا 15 جنيهاً، بدلاً من 25 منذ أسبوع.

وشهدت أغلب أصناف الخضراوات الرئيسية استقرارا، على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات، البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6 جنيهات حسب الصنف والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والثوم 25.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الألوان 10، والبامية 20، والملوخية 7 جنيهات للكيلو.