تباين أسعار الخضراوات والفاكهة وارتفاع اليوسفي والطماطم

الصاوي أحمد: تباينت أسعارالخضراوات والفاكهة اليوم السبت، مقارنة بأمس، حيث شهدت أسعار الطماطم إرتفاعا مسجلة 6 جنيهات بدلا من 5 أمس، كما تراجع سعر الكوسة مجددا ليستقر عند 6 جنيهات بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي و8 جنيهات أمس. وأكد…

الصاوي أحمد:

تباينت أسعارالخضراوات والفاكهة اليوم السبت، مقارنة بأمس، حيث شهدت أسعار الطماطم إرتفاعا مسجلة 6 جنيهات بدلا من 5 أمس، كما تراجع سعر الكوسة مجددا ليستقر عند 6 جنيهات بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي و8 جنيهات أمس.

وأكد عدد من تجار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجيزة أن أسعار الخيار الصوب مستقرة منذ فترة عند 6 جنيهات، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5،إلي 2.5 جنيها والجزر 8 جنيهات والبسلة 10 جنيهات.



ولفتوا إلى أن الباذنجان الرومي 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات الأسبوع الماضي ، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس والفاصوليا 5 جنيهات .





وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13 جنيهًا، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.



على صعيد آخر إرتفعت أسعار البرتقال اليوسفي لتصل لـ7.5 جنيها للكيلو بدلا من 5 الأسبوع الماضي ، بينما تواصل أسعار الجوافة التأرجح عند 5- 6 جنيهات لكيلو ، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو سرة ) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.



كما استقرت باقى الأصناف عند 25 جنيهًا للتفاح الأحمر المستورد، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، و20 جنيها للبرقوق والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والبرقوق 25 جنيهًا، والعنب الكرمسون 13 جنيهًا، والعنب البلدى 6 جنيهات، والموز البلدي 12 جنيهًا.