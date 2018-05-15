تباين أسعار الخضراوات والفاكهة قبيل استطلاع هلال رمضان

الصاوي أحمد تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق -الثلاثاء -وفقا لبورصة السوق، قبيل ساعات من استطلاع هلال شهر رمضان. وأكد تجار في أسواق الجيزة أنخفاض أسعار المشمش مسجلا 8 جنيهات في المتوسط بدلا من 10 جنيهات أمس، و التفاح البلدي…

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق -الثلاثاء -وفقا لبورصة السوق، قبيل ساعات من استطلاع هلال شهر رمضان.

وأكد تجار في أسواق الجيزة أنخفاض أسعار المشمش مسجلا 8 جنيهات في المتوسط بدلا من 10 جنيهات أمس، و التفاح البلدي يتراوح بين 3.5 جنيه إلي 7.5 جنيه -للكيلو- بدلا من 10 جنيهات قبل أسبوع وفقا لتجار في أسواق الجيزة.

وسجل سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 إلى 5 جنيهات والتفاح الأمريكى 28 جنيها، والأصفر 23، والكنتالوب بين 4 و5 جنيهات، والخوخ من 3.5 إلى 7.5 جنيه والبلح من 6 إلى 7 جنيهات، والموز 6.5 جنيه بينما يتراوح سعر العنب البناتي بين 18 إلى 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الطماطم يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 2.5 جنيها إلى 4 جنيهات والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه والخيار 5 جنيهات، والفلفل البلدى 5 و 6 جنيهات والفلفل الرومى 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والفلفل الألوان 12 جنيها.

وأشار التجار أن سعر الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات والقلقاس 5، والسبانخ 7 جنيهات والفاصوليا 6، والكوسة 6 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات والبامية من 15 إلى 20 جنيها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن سعر الليمون 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 4 الباذنجان “العروس” 6 الثوم 8 الجزر 4 وورق العنب 12 والبطاطا 3 جنيهات.

وينتظر مساء اليوم استطلاع هلال شهر رمضان بحسب ما أعلنت دار الإفتاء.