تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق .. الأحد

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا - الأحد – حيث تواصل أسعار الطماطم في الأسواق استقرارها عند 6 جنيهات، والخيار "الصوب" 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات.وأكد تجار تجزئة لـ"المال" والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان "العروس" الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.ول



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا – الأحد – حيث تواصل أسعار الطماطم في الأسواق استقرارها عند 6 جنيهات، والخيار “الصوب” 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات.

وأكد تجار تجزئة لـ”المال” والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان “العروس” الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.

ولفتوا إلي أن البطاطس سجلت 5 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والثوم البلدي 25 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات.

كما سجلت الملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.



وفيما يتعلق بالفاكهة، وصل الكانتلوب إلى 5 جنيهات والعنب البلدي 6 جنيهات والعنب البناتي الأحمر والأخضر 10 جنيهات، والموز البلدي من 10 إلى 12 جنيها.

وأوضحوا أن سعر المانجو الزبدية 15 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 جنيها، والمانجو “الكيت” 20 جنيها، والكمثرى البلدي 12 إلى 15 جنيها، والجوافة من 5 إلى 8 جنيهات.

وأشاروا إلي أن البلح الأصفر “بارحي” يبلغ 20 جنيها، والرمان من 5 إلى 6.5 جنيهات، والبرقوق المستورد30 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والبرتقال البلدي 6 جنيهات، والكاكا 15 جنيها.