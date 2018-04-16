تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الإثنين

الصاوي أحمدتباينت أسعار الخضراوات – اليوم الأثنين- بالأسواق، وفق تجار.ووفق تجار، سجلت أسعار الطماطم 7جنيهات والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدي بين 4 إلى 5 جنيهات. وأوضحوا أن سعر الملوخية 12 جنيها، الفلفل من 8 إلى 12 جنيها والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جني

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات – اليوم الأثنين- بالأسواق، وفق تجار.

ووفق تجار، سجلت أسعار الطماطم 7جنيهات والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدي بين 4 إلى 5 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الملوخية 12 جنيها، الفلفل من 8 إلى 12 جنيها والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيها، والباذنجان الرومى ارتفع لـ4 جنيهات بدلا من 3.5 أمس والباذنجان العروس والأبيض بين 6 إلى 7 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة 8 جنيهات والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7 ،و الفلفل ألوان 22 جنيهًا، القرنبيط من 5 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، الكوسة 6 جنيهات وورق عنب من 20 إلى 22 جنيهاً.

وسجلت أسعار البرتقال ارتفاعا مسجلة 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، اليوسفي بين 5 إلى 6 جنيهات والموز بين 4 إلى 6، والتفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة 7 جنيهات والفراولة 10 الكانتالوب 6.5 والبطيخ من 10 إلى 30 للواحدة، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12 جنيها.