تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الأربعاء

الصاوي أحمد تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم و تراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بين 2 إلى 3.5 جنيه بحسب تجار.وأوضح التجار أن سعر الجزر مستقرا عند 4 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات ،و البصل 5 جنيهات.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن سعرالقلقاس 5 ج

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم و تراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بين 2 إلى 3.5 جنيه بحسب تجار.

وأوضح التجار أن سعر الجزر مستقرا عند 4 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات ،و البصل 5 جنيهات.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن سعرالقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيها والفلفل البلدي /الرومي 8 جنيهات والباذنجان الرومي /الأبيض 5 جنيهات والفاصوليا بـين 8 إلى 12 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال أبوسرة بين 3.5 إلى 6 جنيهات، واليوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الموز البلدي تراوح 7.5 إلى 10 جنيهات والحرنكش بـ18 جنيها ،العنب الأحمر 15 جنيه والعنب الأسود 30 جنيه ،الكمثري 15 جنيه والجريب فروت 7 جنيه والجوافة 10 جنيهات والمانجو ب30 جنيه والرمان بـ10 جنيه .